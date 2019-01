Justin Hurwitz, « Shallow » : le palmarès musical des Golden Globes 2019

Décernés par l’Association hollywoodienne de la presse étrangère, les Golden Globes 2019 ont récompensé, comme chaque année, le travail de compositeurs de musiques de films.

Le prix de la Meilleure bande originale a été décerné à Justin Hurwitz pour la musique de First Man : le premier homme sur la lune. Réalisé par Damien Chazelle, ce film retrace le destin de Neil Amstrong, interprété par Ryan Gosling. C’est le troisième Globe pour le compositeur qui avait déjà remporté celui de la meilleure chanson et de la meilleure bande-originale pour la musique de La La Land, avec également Damien Chazelle et Ryan Gosling.

_Shallow_, titre du film A Star is Born (Bradley Cooper), a reçu le prix de la Meilleure chanson originale. Interprétée par Lady Gaga et Bradley Cooper, cette chanson a été composée par Mark Ronson, Antonio Rossomando et Andrew Wyatt.

Bohemian Rhapsody, le biopic consacré à Freddy Mercury, a quant à lui reçu le prix du Meilleur film dramatique et son acteur principal, Rami Malek, celui de Meilleur acteur dramatique.