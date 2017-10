Julie Gebhart, candidate au Prix Jeune Soliste des Médias Francophones Publics

Dès son plus jeune âge, Julie se passionne pour le chant. De retour de l’école, elle chante dans son jardin pendant des heures. Initiée au piano par ses parents dès l’âge de 5 ans, elle en a 16 lorsqu’elle découvre le chant lyrique. Impressionnée par la beauté de cet art, elle sait dès cet instant qu’elle veut devenir chanteuse d’opéra.

Julie étudie au Conservatoire de Valenciennes, auprès de Daniel Ottevaere, puis à l’école Normale Alfred Cortot à Paris. Elle continue actuellement de à se perfectionner sous la direction d’Olga Toporkova.

Sa curiosité pour une interprétation toujours plus fine et pour des choix stylistiques toujours plus raffinés pousse Julie à suivre des master classes avec Renata Scotto, Tom Krause, José Van Dam, le metteur en scène Tito Capo Bianco, Natalie Dessay, Linda Watson, Bernarda Fink, Dietrich Henschel ou encore le chef d’orchestre Alberto Zedda.

D’octobre 2015 à juin 2017, elle fait partie de l’International Opera Academy de Gand (unique Opéra studio en Belgique), ce qui lui permet de se produire dans différents théâtres belges et d’incarner de grands rôles lyriques (Eleonora dans Prima la musica e poi le parole de Salieri ; Euridice dans l’Orpheus de Telemann…). Depuis août 2017, elle est artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth (Waterloo).

Julie a eu la chance de chanter à plusieurs reprises dans de prestigieuses salles de concert et de grands festivals en Europe. Ses talents artistiques sont reconnus à de multiples occasions et notamment récompensés par un 1er prix au concours de Lied Cobelli en Italie et un 2ème prix au concours Flame à Paris. En 2017, le duo qu’elle forme avec le pianiste Pablo Matias Becerra est sélectionné pour prendre part au film Brussels swing de Marie-Jo Lafontaine.

La tessiture de Julie est celle d’une jeune soprano lyrique à l’écriture vocale flexible : elle chante des airs de Mozart (Ilia, Aminta, Suzanne…), du bel canto (Giulietta, Gilda, Lucia), de l’opéra français (Leïla, Manon, Juliette) ainsi que des airs plus contemporains (Anne Truelove, Monica). Elle aime également interpréter des lieder et des mélodies avec un penchant pour la musique de Richard Strauss qu’elle apprécie tout particulièrement.