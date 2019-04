Jules Matton, lauréat 2019 du Grand prix lycéen des compositeurs

Comme chaque année depuis 20 ans, les lycéens de toute la France, près de 3 000 cette année, se concertent pour attribuer le Grand prix lycéen des compositeurs, organisé par l'association Musique nouvelle en liberté. Ce jeudi 4 avril, près d'un millier d'élèves venant de 30 établissements scolaires différents, se sont réunis à la Maison de la Radio pour assister à un débat avec les 6 compositeurs sélectionnés cette année, suivi de la cérémonie de remise des prix.

Et c'est Jules Matton qui a été récompensé cette année, pour son Trio pour violon, violoncelle et piano, créé en 2014. Diplômé de la Juilliard School of Music and Dance de New York en 2013, le compositeur de 31 ans est aussi pianiste, formé à l'école russe dans la classe de Valery Sigalevitch.

Jules Matton a déjà été lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet, de la Bourse d'excellence de l'Institut catholique de Paris et de la Fondation d'entreprise Banque Populaire. Se refusant à se laisser classer dans une esthétique musicale, le compositeur déclare sur son site internet : « Tonal, atonal, tout cela ne signifie rien. Il n'y a qu'une musique, et elle se moque bien de l'étiquette que vous lui accolerez au front. »

Le Grand prix lycéen des compositeurs est assorti d'une récompense de 4 500 euros ainsi que d'une commande du même montant, pour une oeuvre qui sera créée lors de l'édition suivante.