Juan Diego Flórez devient directeur artistique du Festival Rossini

Le ténor péruvien prendra ses fonctions en janvier 2022. Il souhaite "concilier au mieux sa carrière de ténor et cette nouvelle fonction prestigieuse".

Deux ténors péruviens à la tête du festival de Pesaro. Le conseil d'administration a nommé ce mardi Juan Diego Flórez nouveau directeur artistique du Rossini Opera Festival, sur recommandation du surintendant Ernesto Palacio, selon un communiqué de presse. Le ténor péruvien assistera son ancien imprésario et coach vocal dans la programmation et la conception du festival. Son président, Daniele Vimini, voit en Flórez un "véritable symbole de l’interprétation rossinienne aujourd’hui".

Pesaro n'est pas une terre inconnue pour Juan Diego Flórez : c'est là qu'il a débuté sa carrière il y a 25 ans, dans Ricciardo e Zoraide et Matilde di Shabran, en 1996. Il avait seulement 23 ans. Flórez a pris part à quinze productions lyriques et onze concerts organisés par le festival. Il souhaite "concilier au mieux sa carrière de ténor et cette nouvelle fonction prestigieuse", dit-il. Cet été, pour célébrer ses 25 ans de carrière, il a participé à un Gala Rossini à Pesaro, sous les yeux du président de la République italien, Sergio Mattarella.

Le conseil d'administration de Pesaro a aussi nommé un nouveau directeur général, Cristian Della Chiara. Les deux hommes prendront leurs fonctions le 1er janvier 2022.