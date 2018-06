Joyce DiDonato, Khatia Buniatishvili et Renaud Capuçon au Concert du 14 juillet à Paris

Depuis maintenant 6 ans, la ville de Paris accueille chaque année de nombreux artistes sous la Tour Eiffel pour célébrer la fête nationale. Cette année, le concert du 14 juillet sera dirigé par le chef François-Xavier Roth, avec l’Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France. Cet événement organisé par la mairie de Paris, France Télévision, Radio France et la société Electron Libre Production (Lagardère) sera diffusé en direct sur France 2, France Inter, ainsi que dans une dizaine de pays étrangers.

Joyce Didonato, Patricia Petibon, , Khatia Buniatishvili et Renaud Capuçon

Parmi les artistes lyriques annoncés on retrouve les soprano Aida Garifullina et Patricia Petibon, la mezzo-soprano Joyce Didonato, le contre-ténor Philippe Jaroussky, le ténor Jean-François Borras et le baryton Matthias Goerne. Du côté des instrumentistes figurent le violoniste Renaud Capuçon, la pianiste Khatia Buniatishvili et les violonistes Sarah et Deborah Nemtanu.

Le site de Radio France a également publié le programme du concert symphonique sur le champs-de-mars :

Hector Berlioz

La Damnation de Faust : Marche Hongroise



La Damnation de Faust : Marche Hongroise Giuseppe Verdi

La Traviata « Brindisi »



La Traviata « Brindisi » Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni « La ci darem la mano »



Don Giovanni « La ci darem la mano » Alexandre Borodine

Le Prince Igor - Danse Polovtsienne n° 17



Le Prince Igor - Danse Polovtsienne n° 17 Giacomo Puccini

Turandot « Nessun Dorma »



Turandot « Nessun Dorma » Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n°2 – 3ème mouvement (extrait)



Concerto pour piano n°2 – 3ème mouvement (extrait) Nicola Porpora

Polifemo « Alto giove »



Polifemo « Alto giove » Claude Debussy

Salut printemps



Salut printemps Camille Saint-Saëns

Samson et Dallila « Bacchanale »



Samson et Dallila « Bacchanale » Richard Wagner

Tannhaüser « Lied an den Abendstern »



Tannhaüser « Lied an den Abendstern » Charles Gounod

Faust « Gloire immortelle de nos aïeux »



Faust « Gloire immortelle de nos aïeux » Camille Saint-Saëns

Samson et Dallila « Mon coeur s'ouvre à ta voix » (arrangement D. Lockwood)



Samson et Dallila « Mon coeur s'ouvre à ta voix » (arrangement D. Lockwood) John Williams

La liste de Schindler



La liste de Schindler Georg Friedrich Haendel

Rinaldo « Lascia ch’io pianga »



Rinaldo « Lascia ch’io pianga » Jules Massenet

Le Cid / Ballets « Navarraise »



Le Cid / Ballets « Navarraise » Dimitri Chostakovitch

« Valse » et « Polka » pour 2 violons et piano (orchestrées par Lucas Henri)



« Valse » et « Polka » pour 2 violons et piano (orchestrées par Lucas Henri) Vincenzo Bellini

Norma « Casta Diva »



Norma « Casta Diva » Leonard Bernstein

West side story - Mambo



West side story - Mambo Jacques Offenbach

Les contes d’Hoffmann – Barcarolle



Les contes d’Hoffmann – Barcarolle Hector Berlioz / Rouget de L'Isle

La Marseillaise

Ce concert sera suivi du feu d’artifice, placé cette année sous le thème du « Paris de l’amour ».