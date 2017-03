Journée des droits des femmes : Le choix d'Emilie Munera

Toute la journée du 8 mars, France Musique s’engage à ne diffuser que des œuvres composées par les femmes. Nous avons profité de cette occasion pour demander aux productrices de cette journée quelles sont les femmes qui les inspirent et de choisir une oeuvre composée par une femme. Découvrez les choix d'Emilie Munera, productrice d'En Pistes.

Quelle femme vous inspire ?

« Frida Kahlo. Icône contestataire, féministe et anticonformiste. Ce sont les mots qui viennent à l’esprit lorsque l’on pense à Frida Kahlo… Toute sa vie, la peintre mexicaine a échappé à sa condition féminine, refusant les voies qui lui étaient toutes tracées, se battant pour l'amélioration de la vie des femmes dans une société patriarcale…

Artiste au caractère affirmée, Frida Kahlo ne succombera jamais au charme des Etats-Unis et de ses “gringos”, ni à celui de Paris, où elle méprise les surréalistes. Elle ne voulait appartenir à aucune école : sa peinture n’est d’ailleurs pas surréaliste mais réaliste comme elle le disait, inspirée de sa vie et du tragique accident de bus qui la fera continuellement souffrir. Vie et mort mêlées dans une oeuvre qui porte les couleurs et les symboles du Mexique tant aimé, mais qui représente aussi le regret de ne pouvoir être mère, et l’amour… l’amour pour un homme, Diego Rivera, avec qui elle vit une passion enflammée et pourtant faite de déceptions. Elle fascine d’ailleurs les hommes (et les femmes aussi !). Elle accueillera chez elle André Breton ou Léon Trotski, tous deux émerveillés par cette figure singulière. Devenue un véritable mythe, Frida était une femme libre qui resta toute sa vie maîtresse de son destin. »

Si vous deviez choisir une oeuvre d’une compositrice à mettre en valeur aujourd’hui…