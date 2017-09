José Carreras mettra un terme à sa carrière en 2019

« Tôt ou tard, il faut bien se confronter à la réalité, non ? Et arrêter sa vie professionnelle ». Interrogé par le New York Times, José Carreras annonce qu’il souhaite arrêter sa carrière après ses derniers projets prévus en 2019. « Désormais, à chaque fois que je monte sur scène, je réalise à quel point j’aime ça et que la fin se rapproche – donc je prends encore plus de plaisir », ajoute le ténor au journal américain.

Membre des célèbres Trois Ténors, aux côtés de Luciano Pavarotti et de Plácido Domingo, le chanteur espagnol, âgé aujourd’hui de 70 ans, était notamment très apprécié pour ses interprétations du répertoire hispanique et des œuvres de Puccini. Atteint dans les années 1980 d’une leucémie, il a également créé une fondation consacrée à la recherche sur cette maladie.