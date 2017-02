Jordi Savall initie un projet en faveur des musiciens réfugiés

Le musicien Jordi Savall, qui s’est illustré dans de nombreuses actions humanistes et engagées, est à l’initiative d’un nouveau projet dont l’objectif est de permettre l’intégration de musiciens professionnels réfugiés. Soutenu par la Commission européenne, ce programme intitulé « Orpheus XXI » doit permettre à une vingtaine de musiciens, réfugiés dans des camps ou des centres d’accueil, de vivre de leur art et de transmettre leur culture. Ils seront accueillis à la Saline royale d’Arc-et-Senans, centre culturel de rencontres classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, où Jordi Savall est aujourd'hui en résidence. Réunis au sein d’un orchestre interculturel, qui donnera des concerts en tournée, les musiciens seront également invités à partager leur savoir et à faire découvrir leurs cultures auprès des jeunes, en tant qu’enseignants musicaux dans les écoles.

Ce projet s’étend du 1er novembre 2016 au 30 octobre 2018. Selon France Bleu Besançon, une dizaine de musicien a déjà été recrutée, et les dernières auditions doivent avoir lieu entre le 2 et le 4 mars.