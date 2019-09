Jonny Greenwood de Radiohead lance son label de musique classique

En plus de ses activités au sein de Radiohead, de ses compositions de musiques de films ou pour le concert, Jonny Greenwood vient d’annoncer le lancement de son label Octatonic Records. Deux disques sortiront le 24 septembre, la Partita pour violon seul n°2 de Jean-Sébastien Bach par le violoniste britannique Daniel Pioro, et un disque rassemblant des compositions de Jonny Greenwood et du compositeur américain Michael Gordon.

Les disques seront disponibles au format numérique ou en vinyle. Dans un texte qui accompagne l’ouverture de son label, Jonny Greenwood explique avoir « décidé d’enregistrer les musiciens rencontrés dans le monde de la musique classique et contemporaine » et être devenu « ami avec beaucoup de ces musiciens remarquables et en même temps plus familier de la musique qu’ils jouent ».

Jonny Greenwood précise qu’il n’enregistrera que des solistes ou des petits ensembles. « Mon intention est de les capter en train de jouer de la musique qu’ils aiment, à la fois contemporaine ou plus ancienne » poursuit le guitariste de Radiohead. Il indique que parmi les futurs disques qui seront édités par son label, on devrait retrouver Steve Reich ainsi qu'Olivier Messiaen. Le nom de son label fait d'ailleurs référence au compositeur français, premier à avoir codifié et théorisé les gammes octatoniques.

Greenwood indique être « en admiration devant les musiciens britanniques ayant reçu une formation classique : des gens d’une vingtaine d’années portant un étui de violoncelle, ce sera toujours plus impressionnant que quelqu’un avec une guitare. C’est plus dur à faire, cela demande plus d’engagement et les sons qu’ils produisent sont tellement illimités ».

Jonny Greenwood espère que les disques de son label « encourageront plus de gens à aller écouter de la musique classique en concert » et en prenant soin de produire des enregistrements qui permettront de « percevoir cette musique comment quelque chose de vital et de passionné ».

Parmi les compositions de Jonny Greenwood qui figurent sur le premier disque du label, deux pièces ont été jouées le 10 septembre dernier à Londres lors des BBC Proms. Jonny Greenwood a eu carte blanche pour programmer un concert autour de la création mondiale de sa composition Horror vacui, une œuvre pour violon solo et 68 cordes commandée par la BBC. La pièce a été interprétée par le BBC National Orchestra du Pays de Galles sous la direction de Hugh Brunt.