Jonas Kaufmann annule sa participation à toutes les représentations de Tosca à Paris

Après avoir annulé les trois premières, puis progressivement d’autres représentations, Jonas Kaufmann n’a finalement pas obtenu l’autorisation de monter sur scène pour Tosca, à l’Opéra Bastille, du 16 mai au 5 juin 2019, dates auxquelles il devait interpréter le rôle de Mario Cavaradossi. Il est remplacé alternativement par Marcello Puente et Vittorio Grigolo.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le ténor a expliqué que c’est après avoir « avalé de travers en mangeant », et « toussé fort pour se libérer la gorge » qu’il s’est blessé.

Il déclare aujourd’hui être extrêmement désolé de ne pas être venu à Paris, pour chanter pour ce public qui lui est « si spécial ». Il ajoute avoir été obligé de se retirer de la production dans un souci « de n’offrir que le meilleur » aux spectateurs. « J’ai hâte de vous retrouver, le plus rapidement possible et je vous remercie pour votre gentillesse et votre compréhension », conclut-il.