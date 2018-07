John Coltrane au sommet des ventes de disques... 51 ans après sa mort

Pour la première fois de sa carrière, John Coltrane est entré dans le club fermé du top 40 des meilleures ventes de disque. Un exploit réussi, 51 ans après sa mort en 1967, par le mythique saxophoniste américain grâce à la sortir de Both Directions at Once: The Lost Album. Cet enregistrement studio de 1963 était soigneusement conservé depuis par la famille Coltrane sans que personne n'y touche. Récemment, le label Impulse! Records a entrepris de publier cet album perdu. Il est sorti le 29 juin 2018 et son succès est fulgurant. Coltrane se hisse à la 21e place du Billboard 200, le classement des 200 meilleures ventes de disque aux Etats-Unis.

Giant Steps, Lush Life et A Love Supreme, les albums mythique de Coltrane, n'avaient jamais réussi à entrer dans ce Top 200. L'album perdu se paie donc logiquement la première place du classement des ventes jazz. Both Directions at Once a été enregistré avec le « Classic Quartet » de Coltrane, c'est-à-dire avec McCoy Tiner, Jimmy Garrison et Elvin Jones et comprend deux titres originaux, jamais entendus jusqu'à présent. « C'est comme si on découvrait une nouvelle chambre dans la Pyramide de Khéops » a déclaré Sonny Rollins, au sujet de l'album.

Ce disque inédit et inespéré est certainement la découverte la plus importante dans le milieu du jazz depuis de nombreuses années. Il réussit l'exploit de dépasser les ventes de Kanye West et de Taylor Swift.