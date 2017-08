Jean-François Zygel lance son « académie »

Cet été, France 2 ne programme pas La Boîte à musique, émission de Jean-François Zygel autour de la musique classique, mais le musicien revient avec un nouveau format. La Zygel Académie propose de « répondre à toutes les questions que l’on se pose sur la musique classique, sans jamais avoir osé le demander », explique le pianiste improvisateur au journal Le Figaro.

Ces questions seront formulées par le public, les téléspectateurs via les réseaux sociaux et les membres de son académie. Pour la constituer, le pianiste a convié des personnalités différentes, les journalistes Samuel Etienne, Sophie Davant et Natacha Polony, la chroniqueuse Enora Malagré et le spécialiste de la télé-réalité Jeremstar.

Aux côtés de Jean-François Zygel, on retrouvera tout au long de l’émission des musiciens invités pour l’aider à mieux répondre aux questions, sur le principe d'une master class. La Zygel Académie sera programmée « prochainement » les jeudis en deuxième partie de soirée.