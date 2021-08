Jazz sous les Pommiers en images : le concert loufoque et poétique de Théo Ceccaldi à la plage

Le violoniste de 35 ans, nommé artiste résident au festival normand Jazz sous les Pommiers, s'est produit samedi matin sur la plage lors d'un concert surprise. Sous les yeux des spectateurs et des promeneurs ébaubis.

Le soleil normand est de sortie sur la place d'Agon-Coutainville, dans la Manche. Les spectateurs, venus en nombre, s'allongent dans des transats, vue sur la mer. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Il faut dire que rien n'a été divulgué sur le concert de Théo Ceccaldi, à part le lieu, communiqué à la dernière minute. Le violoniste prend place sur l'arrière de la petite scène éphémère montée pour l'occasion. D'abord ténues, les notes de l'instrument commence à se mêler à la petite brise qui souffle sur la plage et au bruit des vagues.

Et les spectateurs ne sont pas déçus de la surprise. De petites maracas pailletées, qui dépassent tout juste du sable, s'agitent frénétiquement. Au loin, une femme, vêtue d'une longue robe à strass et coiffée de bois de cerf, émerge des flots, tel une vénus des temps (très) modernes.

Le violon se fait plus lancinant. Arrivée à la hauteur de la scène, la danseuse Marion Motin commence à se déhancher. Le bruit des maracas se fait plus insistant et tout à coup, des bras transpercent la couche de sable. Petits cris de surprise dans l'audience. Le batteur, Cyril Atef, short de bain vert fluo, s'extirpe de la fosse qu'il s'était creusée. Les deux artistes rejoignent la scène.

Un concert impromptu tout droit sorti de l'imaginaire de Théo Ceccaldi. Le violoniste de 35 ans vient d'être nommé artiste résident à Jazz sous les pommiers, pour une durée de trois ans. Un statut privilégié, qui lui permet de laisser libre cours à sa créativité. Projet de médiation au sein d'une crèche, notamment, mais aussi des propositions plus fantasques, comme cette escapade musicale sur le littoral.

Bientôt, les rythmes de Cyril Atef, fondateur de Bumcello et batteur pour les plus grands, comme Louis Bertignac et M, s'intensifient. Les gestes de Marion Motin, passionnée de hip-hop et chorégraphe qui a mis son talent au service de Stromae et Christine and the Queens, prennent de l'ampleur devant les spectateurs hypnotisés. Spectacle incongru que cette improvisation d'un violoniste, affublé de lunettes de soleil, d'une danseuse désarticulée, et d'un batteur en maillot de bain.

D'autant plus insolite qu'autour, la vie continue, promeneurs et paddles en toile de fond. Marie-Christine est tombée par hasard sur le concert surprise. "Je me suis aplatie sur ma serviette pour ne pas déranger", confie celle dont le pied bat en rythme avec la musique : "Ce type d'initiative c'est très sympa et ça fait du bien de retrouver la musique après la période compliquée qu'on vient de traverser".

A la fin du concert, les trois artistes se jettent à l'eau littéralement, sous les vivats des spectateurs conquis par l'expérience. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à les rejoindre. Dans la précipitation, au retour de la baignade, Théo Ceccaldi est un peu dépité : "J'ai perdu mes lunettes de soleil dans l'eau". Les spectateurs, eux, en ont pris plein la vue.

