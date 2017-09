Jazz Culture : Musiques ! Echos de l'Antiquité - Louvre-Lens

Avec la musique comme fil conducteur au Louvre-Lens (62), embarquez pour un voyage inédit et passionnant à la découverte des grandes civilisations de l'Antiquité : l'Orient, l'Égypte, la Grèce et Rome.

Miraculeusement préservés, des vestiges d'instrumentsde musique, des bribes de notations musicales et de magnifiques représentations de musiciens nous mettent à l'écoute de 3000 ans d'histoire.

Des tablettes mésopotamiennes aux reliefs monumentaux romains, en passant par les papyrus et sarcophages égyptiens ainsi que les vases grecs, l'exposition rassemble près de 400 oeuvres d'une grande diversité. Pour la première fois, découvrez des mondes sonores à jamais disparus et écoutez le plus ancien chant connu à ce jour dans le monde !

L'exposition aura lieu du 15 septembre 2017 au 15 janvier 2018.