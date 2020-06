Janine Reiss, grande figure du monde de la musique, est morte

Célèbre professeure, Janine Reiss a travaillé avec Maria Callas, Régine Crespin ou encore Mady Mesplé. Figure de l'Opéra de Paris et des Chorégies d'Orange, elle s'est éteinte à l'âge de 99 ans.

Elle a fait travailler bon nombre des plus grandes voix du XXe siècle. Janine Reiss est morte à l'âge de 99 ans et rejoint, à peine quelques jours plus tard, Mady Mesplé, disparue samedi 31 mai. Lionel Esparza lui rendra hommage dès ce mardi 2 juin dans Relax! sur France Musique.

« Janine, tu m’apprends tant de choses, mais quant à moi, est-ce que je t’en apprends ? » demandait Maria Callas, soulignant l'importance de la professeure. Régine Crespin, Teresa Berganza, Mady Mesplé, Jessy Norman, Luciano Pavarotti, Ruggero Raimondi... elle leur apprenait leur rôle, façonnait un style. « Ils venaient chez moi se regarder dans un miroir qui s'appelait Janine Reiss », ainsi décrivait-elle son travail.

Initiée au piano à son plus jeune âge, elle étudie ensuite à la Schola Cantorum de Paris, notamment auprès de Jules Lefèvre, lui-même élève de Vincent d’Indy. Janine Reiss décide alors de ne pas poursuivre le chant, mais plutôt de faire travailler les chanteurs. C'est ce qu'elle fera, à la Scala de Milan comme à Covent Garden, pendant des décennies. Elle accompagnait les chanteurs dans leur travail avec les chefs d'orchestre et les aidait à aborder au mieux les opéras chantés en français.

Directrice des études musicales à l'Opéra de Paris, puis aux Chorégies d'Orange, Janine Reiss était devenue une conseillère appréciée, sollicitée par les plus grands noms, jusqu'au cinéaste Joseph Losey, qui fit appel à elle pour son Don Giovanni avec Ruggero Raimondi, José van Dam, Kiri Te Kanawa et Teresa Berganza.

Louée pour ses qualités de « coach », comme elle définissait elle-même son métier, Janine Reiss prodigua ses conseils pendant toute sa vie, donnant des Master Class jusque dans les années 2010.