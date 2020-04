Jamais seul avec... Xavier Guilloteau et sa famille

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Xavier Guilloteau et sa famille partagent avec nous un instant musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

Dès le 02 avril j'ai été informé du projet #Eurobalcon initié par les CNSM de Paris et Lyon conjointement avec le Centre de musique baroque de Versailles.

J'ai trouvé cette initiative à destination des musiciens amateurs sympathique et nous avons décidé en famille d'y participer à notre manière en interprétant tous ensemble l'extrait proposé du Te Deum de Charpentier non pas sur un balcon mais dans notre salon !

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Nous vivons le confinement en famille dans notre appartement en essayant de garder notre rythme et nos habitudes ! Le temps libre, plus important qu'en période normale, me permet de faire dans le calme une bonne partie des activités repoussées depuis des mois aux calendes grecques !

Quelles musiques, livres, films conseilleriez-vous en ce moment ?

Je suppose que chacun retrouvera les trésors de livres, disques ou films qu'il a toujours rêvé de lire, entendre ou regarder dans un coin de son habitation ou cachés dans un recoin d'internet !

