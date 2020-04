Jamais seul avec... Virginie Buscail et le trio George Sand

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Trio George Sand (Virginie Buscail, violoniste dans l'Orchestre philharmonique de Radio France, la pianiste Anne-Lise Gastaldi et la violoncelliste Diana Ligeti) partagent avec nous cet instant musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

Le morceau choisi est un extrait du final du trio en la majeur Hoboken XV:18 de Haydn .

Nous aimons l’humour et la joie qui se dégagent de ce mouvement. Nous en avons besoin en ce moment ... Lorsque nous le jouons « en vrai », souvent en bis à la fin de nos concerts , nous nous amusons beaucoup...

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Je vis un confinement privilégié à Nice dans la maison de mes parents avec mes deux filles. La cage est donc dorée. Je me suis transformée en maîtresse de CE2 et 6e et me cramponne avec la règle de 3 et l’attribut du sujet!

Un peu de violon quand même , du yoga et beaucoup de cuisine. Sujet principal à l’ordre du jour chaque matin : qu’allons-nous manger?

Quelles musiques écoutez-vous en ce moment ?

Nous écoutons du Bach pour la paix et du Georges Brassens pour l’ambiance

Un livre ?

On va éviter La peste de Camus ! J’ai découvert « Les mains du miracle » de Joseph Kessel.

Un film ?

Une valeur sûre avec mes filles : une overdose de Louis de Funès ! ( grand gagnant : La folie des grandeurs )

