Jamais seul avec... Tanguy de Williencourt

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Le pianiste Tanguy de Williencourt partage avec nous cet instant musical.

Pourquoi avoir choisi de jouer ce morceau aux auditeurs de France Musique ?

J’ai choisi cet impromptu de Schubert (Impromptu en Sol bémol Majeur op. 90 n°3, D. 899 n°3) parce qu'il est empli de nostalgie, mais qu'il porte également une forme de consolation et un message d’espoir, deux dimensions vitales en cette période troublée et éprouvante pour beaucoup.

Comment vivez-vous votre confinement ? Comment organisez-vous vos journées ?

Je dois reconnaître que j’apprécie d’une certaine manière cet arrêt forcé, je me suis installé dans un rythme journalier assez régulier, entre running, piano, lecture, cuisine... et j’apprends l’Italien !

Dans quel disque ? livre ? film conseillez-vous de nous réfugier en cette période ?

Je me suis replongé avec bonheur dans les passions de Bach par Philippe Herreweghe en cette période de Pâques. Je passe d’un livre à l’autre sans pour l’instant être allé au bout d’aucun ! "L’idiot" de Dostoïevski, "La pensée de Mozart" de Jean-Victor Hocquard, et "Le pouvoir du moment présent" d’Eckhart Tolle... Très varié, donc ! Côté cinéma, j’ai revu avec grand plaisir un magnifique film de Xavier Dolan, "Laurence Anyways", d’une grande intensité et d’une rare sensibilité.

