Jamais seul avec... Stéphanie d'Oustrac

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. La mezzo Stéphanie d'Oustrac partage avec nous un moment musical.

Quel air avez-vous souhaité chanter aux auditeurs de France Musique ?

C’est un air d’Elvira dans « Don Giovanni » de Mozart qui aurait dû être dirigé par Philippe Jordan dans une mise en scène d’Ivo van Hove que je n’aurais pas l’occasion d’incarner sur scène à l’Opéra Garnier. Les représentations ont été annulées à cause du confinement.

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Dans mon entourage, personne n’est malade. Croisons les doigts. Donc je ne le vis pas mal : comme on dit, on fait le dos rond.

Un conseil de disque, de livre ou de film ?

C’est un livre de réflexion de Catherine Denis, « De l’exercice à l’œuvre ». C’est une calligraphe qui m’a fait l’honneur de m’offrir ce petit recueil. Il traite de la recherche du geste juste. C’est exactement ce que j’essaie, en permanence, de faire : dans le chant, dans mon activité et dans ma vie. Et c’est ce que je souhaite en cette période de trouble : que nous réfléchissions sur la justesse de nos actions et de nos pensées.