Jamais seul avec... Sophie Groseil et les altistes du Philharmonique de Radio France

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Sophie Groseil et les altistes de l'Orchestre philharmonique de Radio France partagent avec nous cet instant musical.

Avec... Marc Desmons, 1er solo, Christophe Gaugué, 1er solo, Aurélia Souvignet-Kowalski, 2e solo (et chant / soprano), Marie-Emeline Charpentier, Sophie Groseil, Elodie Guillot, Clara Lefèvre-Perriot, Anne-Michèle Liénard, Benoît Marin (et scie musicale), Jérémy Pasquier, Martine Schouman.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

Nous avons réfléchi à une oeuvre qui pourrait mettre en valeur nos sonorités d'altos. C'était aussi l'occasion de mettre à l'honneur les talents cachés de notre pupitre ; la magnifique voix d'Aurélia et la poétique scie musicale de Benoît. C'est donc assez naturellement que nous avons pensé à la Bachianas Brasileiras n°5 d'Heitor Villa-Lobos qui, grâce à Manuel Doutrelant que nous remercions vivement, a pu être arrangée sur mesure pour le pupitre. Nous avons tous été touchés par la beauté de cette musique, et c'est avec une certaine mélancolie que cette mélodie nous ramène à nos meilleurs moments tous ensemble à l'orchestre.

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

L'ambiance du pupitre d'altos au Philhar' est familiale et bon enfant. Nous sommes toujours restés en contact depuis le début du confinement et chacun partage avec les collègues son quotidien, plus ou moins mouvementé si l'on est parent débordé à Paris ou plus tranquille à la campagne... Nous sommes tous très différents en sensibilité ou en génération et c'est cette variété qui fait toute la richesse de nos échanges. Il nous tarde de nous revoir et de rejouer ensemble... en vrai !

Quelles musiques, livres, films conseilleriez-vous en ce moment ?

Ce confinement est pour nous l'occasion de réécouter avec bonheur les enregistrements de notre formation, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, par exemple notre version de Daphnis et Chloé de Ravel avec M-W Chung ou plus récemment l'Enfant et les Sortilèges (toujours Ravel) avec Mikko Franck. Difficile de parler au nom du pupitre, pour ma part je viens de terminer un excellent roman de Florence Seyvos intitulé La Sainte Famille, une belle découverte. Et enfin, quel autre film en ce moment que Un Jour sans Fin pourrait être plus à propos ?

