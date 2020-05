Jamais seul avec... Romain Leleu et son sextet

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Le trompettiste Romain Leleu et son sextet partagent avec nous cet instant musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

Je vous propose « Aguas de Março », bossa de Carlos Jobim, qui est à la fois une invitation au voyage, à l’évasion, en cette période difficile, et qui délivre également un certain message d’espoir lorsque l’on prend connaissance du texte qui l’accompagne : un pas, une pierre, un chemin qui chemine etc etc… peut-être un espoir vers une fin de confinement, une sortie de crise sanitaire, une reprise, non pas d’une vie « comme avant » mais, peut-être, je l’espère, meilleure ou différente de celle d’avant ? Nul ne le sait aujourd’hui.

En ce qui nous concerne, nous, « acteurs de la vie culturelle » à travers le monde, nous ne savons toujours pas quand nous aurons le plaisir (qui est un réel besoin me concernant) de remonter sur une scène... Et puis c’est aussi une autre occasion de rester connecté avec mes collègues du Romain Leleu Sextet, car nous avions beaucoup de concerts prévus ensemble ces mois-ci, et nous devions fêter les 10 ans du projet…

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Je ne vais pas me plaindre, car nous avons la chance d’être en bonne santé, mais cette période est extrêmement difficile. J’ai pour habitude de donner une centaine de concerts par an dans le monde entier, allant d’un pays à l’autre, en courant après le temps, et finalement des fois en le négligeant. L’arrêt a été brutal, et total, comme pour chacun d’entre nous. Je vis donc à la maison, tout proche de Paris, et je profite de ce temps pour être avec mes 3 enfants et ma femme.

Nous avons gardé un rythme établi quotidiennement, et nous nous organisons, nous travaillons, et, dans la mesure du possible nous essayons de nous retrouver et de profiter ensemble. J’ai la chance de ne pas être seul, de ne pas être confiné dans un petit appartement. L’inquiétude est néanmoins très présente sur le devenir du spectacle vivant car nous n’avons pas assez d’informations du gouvernement. Même s’il y a des moments difficiles, je « profite » aussi de ce moment pour faire des choses que je ne peux pas faire habituellement : du jardinage, du bricolage, et je découvre qu’il est assez gratifiant de voir le résultat de son travail de façon presque immédiate, à l’inverse de notre métier finalement ! Je prépare également les prochains projets discographiques en prenant le temps, et je travaille mon instrument !

Quelles musiques écoutez-vous en ce moment ?

Les symphonies de Mozart 39, 40, 41 par Riccardo Minasi et l’Ensemble Resonanz. Aussi passionnant qu’étonnamment interprété !L’album JS Bach : violin concertos d’Isabelle Faust, cela m’apaise beaucoup dans les moments brumeux. Les 3 albums Mare Nostrum de Paolo Fresu, Richard Galliano, et Jan Lundgren. Je réécoute aussi les albums d’Elis Regina pour m’évader…

Un Livre ?

Pas facile de trouver le temps de lire avec 3 enfants à la maison, mais je reprends celui qui ne me quitte jamais vraiment, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, intemporel, et tellement pur. Je suis également dans « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une » de Raphaëlle Giordano, allez savoir pourquoi !

Un Film ?

Je me replonge dans les films de François Truffaut. J’ai un faible pour Le Dernier Métro, grand film selon moi, et j’apprécie particulièrement l’atmosphère, et le rythme qui en ressortent. Ce rythme si particulier, si lent parfois, mais jamais insouciant… cela s’apparente peut être à ce que nous vivons finalement, une inquiétude pour l’avenir, et pour notre liberté. La fameuse série Narcos sur Netflix, que je suis depuis le début et dont j’attends avec impatience les saisons suivantes… En famille, je redécouvre la série des C’est pas sorcier avec les grands, et le plus jeune !

