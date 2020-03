Jamais seul avec... Philippe Hanon

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Philippe Hanon, premier basson solo de l'Orchestre national de France, partage avec nous un moment musical.

Quel morceau avez-vous choisi de jouer aux auditeurs de France Musique ?

Il s’agit d’un extrait du Concerto pour basson de Mozart, une pièce emblématique du répertoire pour mon instrument. C’est la première qui m’est venue à l’esprit.

Comment vivez-vous ce confinement ?

J’ai la chance de vivre ce confinement dans ma maison à la campagne.

Je travaille mon instrument comme d’habitude. Je peaufine les prochains solos de la saison de l’Orchestre National de France. Je travaille aussi des pièces qui sont mon entraînement quotidien, et notamment les concertos de Vivaldi qui sont une forme d’entretien et d’exercice de la mémoire. Par ailleurs, je continue à enseigner à distance via Internet.

Quel disque à écouter en cette période ?

« Une Symphonie imaginaire » avec les Musiciens du Louvre dirigés par Marc Minskowki : c’est une sorte de pot-pourri des plus beaux thèmes de Jean-Philippe Rameau.

Un livre ?

« Joseph Balsamo » d’Alexandre Dumas ; ou n’importe quel Dumas. La cape et l’épée, ça m’a toujours fait rêver.

Un film ?

« Le miroir à deux faces » d’André Cayatte. De Clouzot à Duvivier, j’aime beaucoup le cinéma des années 50. Ce film est bouleversant avec Michèle Morgan et Bourvil dans un rôle inhabituel.

