Jamais seul avec... Momo Kodama

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. La pianiste Momo Kodama partage avec nous cet instant musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

Schumann est depuis toujours un compositeur qui me parle avec tendresse et compassion, qui me prend avec douceur par la main pour m'emmener dans un monde d’insouciance et de fraîcheur. Pour moi cette Rêverie n’est pas celle d’un enfant qui songe à son passé. Il laisse plutôt vagabonder son imagination vers ses désirs, vers son futur. Comme l’auditeur, qui s’abandonne un instant librement à ses émotions. C’est peut-être de cela que nous avons particulièrement besoin en ce moment où la réalité est si difficile à affronter. J’avais envie de partager cela.

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Je me considère comme très gâtée puisque j’ai la chance d’avoir un piano, des livres, une radio, internet , et une cuisine !

Je m’impose un rythme un peu strict et un programme varié ; sinon, je serais capable de rester des heures à ne faire qu’une seule chose : lire, ranger, ou travailler.

Depuis le début du confinement, commencer ma journée avec un Prélude et Fugue de Bach est devenu un besoin vital. Il y a aussi des partitions qui attendent depuis longtemps sur mon piano ; je les découvre avec un immense plaisir. J’écoute aussi beaucoup la radio, en testant de nouvelles recettes pour les retrouvailles d’après le confinement !

Et j’essaie de faire un peu d’exercice pour rester en forme.

Quelles musiques écoutez-vous en ce moment ?

Les Cantates de Bach par Bach Collegium Japan, Suzuki, et l'album de mélodies françaises (Debussy, Duparc, Fauré…) par José Van Dam et Maciej Pikulski, que j’ai découvert tout récemment. Une merveille !

Un livre ?

« De la Musique », Conversations de Haruki Murakami avec Seiji Ozawa

Un film ?

« Un jour sans fin » de Harold Ramis, tous les films de Billy Wilder et « Tokyo Family » de Ozu

