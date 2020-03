Jamais seul avec... Michel Moragues

Même confinés, nous ne serons jamais seul grâce à la musique et aux musiciens. Michel Moragues , flûtiste dans l’Orchestre National de France, partage avec nous un moment musical.

France Musique : Quel morceau avez-vous souhaité joué aux auditeurs de France Musique ?

Michel Moragues : Il s’agit du début du premier mouvement de la Sonate en Do Majeur BWV 1033 attribuée à Jean-Sébastien Bach

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Comme beaucoup, je le vis pour l’instant comme un moment d’introspection : on se retrouve face à soi-même, on s’interroge, on vit dans un autre rythme.

Comme ma compagne et moi-même venons d’avoir un bébé, qui a trois mois et demi, c’est lui qui rythme notre quotidien. Nous lisons, écoutons beaucoup de musique, en fonction de lui.

Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?

Bach et ses fils ; Mozart ; du piano. Mais d’abord Jean-Sébastien Bach : sa sagesse et sa vérité fondamentale. C’est une vérité qui fait du bien.

Un livre ?

Je suis moins porté sur les romans, en ce moment : ils m’emporteraient trop loin des réalités actuelles. J’ai relu le discours du chef amérindien Seattle, tenu en 1854. Même si la réalité historique de ce discours est sujette à caution, le contenu, lui, est là : une leçon de philosophie sur la Terre, notre présence sur celle-ci, le fait que l’Homme lui appartienne. Une réflexion d’une soixantaine de pages qui me revient lorsque, de chez moi, je regarde aujourd’hui la clarté et la pureté du ciel bleu de Paris, débarrassé de l’essentiel de la pollution.

Un film ?

Soyons aussi léger ! C’est une comédie récente : « Le Nouveau Stagiaire » de Nancy Meyers avec Robert De Niro. Il incarne un retraité qui reprend du service. J’aime beaucoup ce personnage, les valeurs morales qu’il incarne. Ça fait du bien.