Jamais seul avec... Marianne Muglioni

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens.La violoncelliste Marianne Muglioni partage avec nous un instant musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

J'ai choisi l'Allemande de la première suite pour violoncelle de Bach. Parce que elle a un esprit très mélancolique, qui est mon état d'esprit en ce moment. Et je me suis lancé un défi : jouer tous les jours une pièce de Bach à mes voisins ! Tous les jours un mouvement de suite, et le septième jour, la suite.

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Entre l'école à la maison et l'instrument... c'est compliqué. Nous sommes deux, avec mon mari, à nous répartir les tâches, école le matin, l'après-midi.

Je suis musicienne indépendante, intermittente... dans mon quotidien, il y a une grande angoisse de ce que je vais devenir, comment je vais m'en sortir. En plus, j'ai monté une structure associative qui s'appelle Les Caprices de Marianne, dont tous les projets sont annulés...

Quelles musiques écoutez-vous en ce moment ?

Mes filles écoutent en boucle Michel Legrand ! Sa musique résonne toute la journée en ce moment.

Un livre ?

Le livre qui me semble le plus utile, et dans lequel j'ai envie de me replonger dans le journal d'Anne Franck...

Un film ?

Je suis plus séries en ce moment ! Downton Abbey.

