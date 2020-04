Jamais seul avec... Lorraine Campet et Lucas Henri

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Lorraine Campet et Lucas Henri, musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France, partagent avec nous cet instant musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

Il n’y a pas d’arrangement, nous avons joué la première variation des variations Goldberg de Bach telle quelle (elle est écrite à deux voix) avec un ou deux ajustements d’octave de temps en temps mais rien de plus !

Nous avons choisi ce morceau car il n’y a pas vraiment de répertoire original qui existe pour cette formation donc nous avons l’habitude de jouer quelques adaptations « sur le pouce » et nous aimons particulièrement cette œuvre de Bach. De plus ils nous paraît intéressant de faire entendre aux auditeurs des pièces qu’ils connaissent de façon différente voire un peu décalée !

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Nous prenons le temps de travailler nos instruments, cuisiner, lire, écouter beaucoup de musique, et faire du yoga et de la méditation qui aident à prendre du recul sur le climat anxiogène de cette période. Par ailleurs, nous essayons de nous rendre utile à notre échelle : nous avons proposé un petit concert dans la cour intérieure d’une résidence pour personnes âgées, qui sont malheureusement cloîtrées dans leur appartement, chacun y a assisté depuis son balcon et, ayant été chaleureusement accueillis par tous, nous comptons bien renouveler cette expérience dans plusieurs endroits et le plus régulièrement possible !

Quelles musiques écoutez-vous en ce moment ?

Le dernier album de MusicAeterna et Teodor Currentzis, la 5e symphonie de Beethoven et dans un autre style, et pour prolonger un peu l’expérience mandoline-contrebasse, le disque Bass & Mandolin d’Edgar Meyer et Chris Thile qui est un bijou (comme tous leurs albums ! )

Un livre ?

Le recueil de poèmes Corps et Biens de Robert Desnos

Un film ?

Brooklyn Affairs de Edward Norton que nous avons vu au cinéma avant le confinement, génial !

Retrouvez toutes les vidéos « Jamais seul avec... » sur francemusique.fr