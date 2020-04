Jamais seul avec... Liya Petrova

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. La violoniste Liya Petrova partage avec nous cet instant musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

La Sarabande de la 2e Partita de Bach. Elle a été écrite pour la mort de Bach. certains disent que c'est vrai, d'autres non... mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une vraie tristesse dans cette oeuvre. Je suis un peu dans ce mood, et je le dédie à ceux qui sont affecté par la situation.

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

En tant que musicienne, je ne me souviens pas être restée autant à la maison ! J'en profite pour dormir, cuisiner, parce que je n'ai jamais le temps de le faire. J'apprends l'hébreu par moi-même. Je regarde des films et j'écoute de la musique. La musique en live me manque beaucoup, pas seulement jouer en concert, mais juste être dans la salle. Je n'avais jamais ressenti cela aussi fortement. J'en profite donc pour écouter des concerts live des grands orchestres.

Il y a des journées où je profite du temps pour préparer de nouveaux morceaux, les prochaines pièces que je jouerai... mais j'ai aussi envie de faire un peu de sport, de lire, de me promener (moins d'une heure bien évidement !). Je ne fais pas de programme : toute ma vie professionnelle est minutée, alors actuellement, je prends mon temps.

Quelles musiques écoutez-vous en ce moment ?

Normalement j'écoute beaucoup de choses différents mais en ce moment, je n'écoute que du classique, particulièrement sur le Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall. Les derniers enregistrements de Kirill Petrenko, dans Rachmaninov, ou encore avec Diana Damrau.

Un livre ?

Viktor Frankl, Retrouver le sens de nos vies

Un film ?

Une série plutôt, la Casa de Papel : je n'ai pas pu dormir avant de voir tous les épisodes (rires) !

