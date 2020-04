Jamais seul avec... Laurence del Vescovo et Nicolas Vaslier

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Laurence del Vescovo et Nicolas Vaslier, musiciens de l'Orchestre national de France, partagent avec nous cet instant musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

Nous avons choisi ce morceau car c'est une œuvre baroque d'un compositeur français qui nous touche beaucoup.

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Nous vivons ce confinement plutôt sereinement, les journées passent étonnement vite!

Pas d'organisation particulière, nous prenons le temps, nous cuisinons beaucoup, alors les repas sont riches et variés, et tout est fait maison ! C'est aussi le moment pour faire du tri, du rangement, toutes les choses qu'on repousse toujours à plus tard ! Et bien sûr, pratiquer notre instrument !

Quelles musiques écoutez-vous en ce moment ?

L'album "songbird" d'Eva Cassidy

Un livre ?

"le parfum" de Patrick Süskind

Un film ?

"Un jour sans fin" avec Bill Murray

Retrouvez toutes les vidéos « Jamais seul avec... » sur francemusique.fr