Jamais seul avec... Julie Fuchs et Alphonse Cemin

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Julie Fuchs et Alphonse Cemin partagent avec nous un instant musical.

Julie Fuchs, soprano (avec Alphonse Cemin, piano)

Quel air avez-vous choisi de chanter aux auditeurs de France Musique ?

Nous avons choisi « Au bord de l’eau » de Gabriel Fauré sur un poème de Sully Prudhomme parce que, dans cette période tellement extraordinaire et délicate pour tous, on s’est dit que parler du temps qui passe et de l’amour qui dure, c’était peut-être la plus belle chose.

Comment vivez-vous votre confinement ? Comment s’organisent vos journées ?

Il y a de la contemplation dans cette mélodie de Fauré. Eh bien, c’est un peu de cette manière que je vois les choses en ce moment. Malgré les tensions et les inquiétudes qui nous concernent tous, j’essaie de profiter de ce temps qui se présente d’une manière tellement différente de ce à quoi on est habitué.

Un conseil de disque ? De livre ? De film en ces temps ?

Je vous recommande une pièce de théâtre de l’écrivain serbe Ljubomir Simovic : « Le Théâtre ambulant Chopalovitch ». C’est l’histoire d’une troupe itinérante en Serbie pendant l’occupation nazie. C’est un très beau récit qui montre comment le mal n’est pas forcément là où on s’attend à le trouver. Surtout, cela traite de la façon dont l’art, sous ses différents aspects, est une formidable manière de s’affranchir du mal quel qu’il soit.

Et puis en conseil audio, la radio ! Je ne l’ai jamais autant écoutée.

