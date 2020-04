Jamais seul avec... Javier Rossetto

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Javier Rossetto, trompettiste dans l'Orchestre philharmonique de Radio France, partage avec nous cet instant musical.

Pourquoi avoir choisi de jouer ce morceau pour les auditeurs de France Musique ?

Il fallait choisir quelque chose de doux pour que les voisins continuent à bien m'aimer, et Bach tout le monde aime. Tout se passe bien, petit à petit j'intègre à mon travail journalier du répertoire moins tout public et c'est également bien reçu !

Comment se passe votre confinement ? Comment s’organise votre journée ?

Bizarrement aucune journée n'est comme une autre, mais une chose c'est sur, je prends le temps pour tout. En habitant en région parisienne on est souvent très pressés par les activités de la vie quotidienne, donc ça me permet de me redécouvrir dans une ambiance sans pression.

Une musique à écouter en ce moment ?

Classique, le CD de Julien Hardy sans doute ! Moins classique, Polka dots and moonbeams.

Un livre ?

The Witcher, d'Andrzej Sapkowski

Un film ?

Parasite de Bong Joon-ho

