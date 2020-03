Jamais seul avec... Grégoire Méa

Même confinés, nous ne serons jamais seul grâce à la musique et aux musiciens. Grégoire Méa, trompettiste à l’Orchestre National de France, partage avec nous un moment musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

J’ai choisi une étude de Théo Charlier qui date du début du XXe siècle. Théo Charlier était trompette solo au Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles. C’est une pièce douce et feutrée qui montre un autre aspect de l’instrument. J’avais aussi envie que l’on entende, au début et à la fin, les oiseaux, et que l’on voie que c’est le printemps.

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Je travaille ma trompette tous les jours : le matin ; en fin de matinée ; puis en fin de journée. Je vis un confinement de luxe car je suis dans ma maison à la campagne, en Bourgogne, donc je peux bosser quand je veux sans crainte de déranger des voisins.

Je ne me sens pas du tout en vacances : j’en profite pour prendre le temps de retravailler des études, des choses que j’avais délaissées.

Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?

J’écoute d’abord les oiseaux quand j’ouvre mes fenêtres. C’est le printemps, il y en a partout.

Mais ma musique de chevet – qui est aussi mon film – c’est West Side Story de Leonard Bernstein. Je suis inconditionnel de cette partition. Malheureusement, je suis entré trop tard dans l’Orchestre pour le rencontrer, lui qui l’a dirigé. C’est un film que j’ai vu une quinzaine de fois au moins. Je suis certain que je vais le revoir un de ces jours pendant le confinement.

Un livre ?

Je conseille le roman graphique Dans la Forêt de Lomig (éditions Sarbacane). C’est l’histoire de deux sœurs qui vivent dans la forêt après une sorte d’apocalypse au cours de laquelle l’électricité, les voitures ont disparu. Elles font de belles rencontres. C’est très poétique et forcément très actuel.