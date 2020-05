Jamais seul avec... Francis Rodière avec sa famille

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Francis Rodière, ténor au Choeur de Radio France, et sa famille partagent avec nous cet instant musical.

Pourquoi avoir choisi de jouer ce morceau pour les auditeurs de France Musique ?

Nous sommes une famille de musiciens : Sanae Rodiere, professeure de chant lyrique et choral, a réalisé l'arrangement de "La danse macabre " de Camille Saint-Saëns il y a deux ans environ d'après la mélodie pour un concert de fin d'année. Nous l'avons trouvé de circonstances pour cette période de Covid 19 galopant... Nous avons d'ailleurs adapté quelque peu le texte à la fin....

Comment se passe votre confinement ? Comment s’organise votre journée ?

Personnellement je vis cette période de confinement comme une longue période de non programmation... Habituellement cette période est plutôt riche en concerts pour le Choeur de Radio France. Ce confinement a contraint notamment l'annulation de l'excellente production de l'opéra Roberto Devereux de Donizetti que nous aurions dû présenter au Théâtre des Champs Elysées. C'est véritablement une catastrophe artistique. Il reste à espérer que certains de ses grands programmes pourront être envisagés de nouveau pour les saisons à venir.

Je passe mon temps grâce à diverses activités. Cette année, le jardin sera probablement très bien entretenu et l'habitation un peu mieux rangée. Je ne suis pas en pénurie de lectures ou de DVD, car depuis des années j'ai constitué un stock de plus de mille livres dans des styles différents ( je ne sais combien d'années de confinement il faudrait pour tout lire !). J'ai stocké aussi plus de 500 DVD dont une moitié à voir ou revoir. Je cuisine aussi souvent, sans hésiter à essayer de nouvelles recettes après quelques recherches dans de nombreux livres de cuisine du monde entier qui tapissent deux étagères.

Pour le chant, sans concert ni but précis, j'ai du mal à exercer un travail individuel. J'ai plus de mal encore à me mettre au travail avec les hautbois, (nous avons moi-même et ma fille Marion, la famille presque complète des hautbois : hautbois, hautbois d'amour, cor anglais et hautbois baryton), la motivation n'est pas trop au rendez-vous pour pratiquer seul.

Je me tiens au courant de la situation sanitaire et mondiale actuelle surtout via France Info. J'écoute aussi souvent des émissions sur France Culture et France Musique.

Un emploi du temps finalement bien chargé d'un musicien confiné. Au final, pas de place pour l'ennui ou le désœuvrement !

Une musique à écouter en ce moment ?

Je conseillerais de découvrir des opéras de Richard Wagner dont le "Lohengrin " mis en scène par Werner Herzog, édité en DVD vers 1990 au Festival de Bayreuth et de découvrir le rire en musique avec les œuvres de Jacques Offenbach.

Un livre ?

Pour les lectures, vous pourriez vous évader au sein des vastes régions tibétaines avec les écrits d'Alexandre David-Neel, résoudre des énigmes en compagnie d'Hercule Poirot ou de Sherlock Holmes, voire vous associer à Arsène Lupin, pénétrer un monde semi-fantastique avec l'oeuvre de Maurice Renard ou bien angoisser avec " Je suis une légende" de Richard Matheson, voire, jusqu'à côtoyer la folie avec les nouvelles et romans d'H.P. Lovecraft.

Allez ! Plus près des Cieux, ... , avec les aventures en bandes dessinées de "Tanguy et Laverdure " par Michel Charlier et Uderzo.

Un film ?

Je conseillerais l'intégrale de l'oeuvre du cinéaste allemand Werner Herzog que nous trouvons maintenant assez facilement en France,ainsi que "Le crabe tambour" de Pierre Schonderfer, (également à lire) et pour rigoler un peu, les films avec Louis de Funès ou les classiques du cinéma français comme "Les tontons flingueurs", etc.

