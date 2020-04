Jamais seul avec... Fanny Clamagirand

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. La violoniste Fanny Clamagirand partage avec nous cet instant musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

J’ai choisi la Sarabande de la deuxième partita en ré mineur de Bach. Nous traversons une période préoccupante et douloureuse. Je n’avais pas trop le coeur à la fête… Et Bach apporte toujours grandeur et sérénité, émotion et communion.

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Le sentiment est paradoxal. Il y a évidemment l’inquiétude à propos de notre santé, mais aussi, de plus en plus, l’incertitude qui pèse sur le devenir de l’expression artistique…

J’ai cependant la chance d’être « confinée » à la campagne en famille et de pouvoir profiter de mon bébé de 7 mois et demi. Nous partageons des moments simples et précieux qui pourraient s’apparenter à une certaine douceur de vie pleine d’insouciance, s’il n’y avait pas en fond cette terrible crise sanitaire. La sensation est donc très troublante et assez étrange.

Les journées sont rythmées par les activités de bébé ; la musique n’est jamais bien loin !

Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?

Des amours de jeunesse ! Que je fais découvrir à mon petit garçon. L’enfant et les Sortilèges de Ravel, la Rhapsody in Blue de Gershwin, les Lieder de Schubert chantés sublimement par Jessye Norman, … et nous écoutons la nature, les oiseaux, le silence.

Un livre ?

Le Petit Prince de Saint-Exupéry, pour sa poésie, sa pureté et son univers onirique ; Candide de Voltaire, pour sa réflexion philosophique sur la condition humaine et notre place dans le monde. J’essaie aussi de profiter du temps qui nous est donné pour lire de nouvelles partitions, découvrir de nouvelles œuvres ou compositeurs que je connaissais peu.

Un film ?

« My Lady » avec Emma Thompson, bouleversante ; « Colette » artistiquement magnifique ; la série Baron Noir, édifiante !

