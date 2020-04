Jamais seul avec... Elisabeth, de la Maîtrise de Radio France

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Elisabeth, de la Maîtrise de Radio France, partage avec nous cet instant musical.

Pourquoi avoir choisi de jouer ce morceau pour les auditeurs de France Musique ?

La Mélodie du Bonheur est un film que j’ai beaucoup regardé quand j’étais petite. C’est un film qui célèbre la musique et la chanson que j’ai choisie me semblait appropriée durant cette période. C’est une musique qui redonne le sourire et on en a besoin en ce moment.

Comment se passe votre confinement ? Comment s’organise votre journée ?

Plutôt bien pour l'instant. Avec le lycée, nous avons un rythme qui est parfois un peu dur à tenir. On n’a pas le temps de s’ennuyer… Mais j’essaye de garder un temps pour moi et de faire des choses qui me plaisent surtout pendant ces vacances.

Une musique à écouter ?

Zadok the Priest de Haendel, The Snow de Elgar, la réécriture « Spring 1 » faite par Max Richter du Printemps de Vivaldi et dans un tout autre style, Viva La Vida de Coldplay.

Un livre ?

Le livre La Couleur des Sentiments de Kathryn Stockett que j’aime beaucoup.

Un film ?

Beignets de Tomates Vertes de Jon Avnet qui est un film qui donne de l’énergie.

Retrouvez toutes les vidéos « Jamais seul avec... » sur francemusique.fr