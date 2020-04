Jamais seul avec... Cyril Baleton

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Cyril Baleton, violoniste de l'Orchestre philharmonique de Radio France, partage avec nous cet instant musical.

Pourquoi avoir choisi de jouer ce morceau aux auditeurs de France Musique ?

J’ai choisi le thème du jeu vidéo « Mario Bros » car je passe, en ce moment, beaucoup de temps avec mes deux enfants de 3 et 9 ans. Beaucoup plus que d’habitude. Et, avec modération, les jeux vidéo font partie de la vie du plus grand. Je me suis amusé à travailler le thème de « Mario Bros » avec pas mal de doubles cordes.

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment s’organise la journée ?

Nous avons la chance d’avoir un jardin. Les enfants peuvent donc s’aérer, même si on suit avec attention les devoirs. J’ai mis un peu la musique entre parenthèses, sur le mode pause. J’adore la cuisine alors j’ai le temps de m’adonner à cette passion.

Un disque à écouter en cette période ?

J’adore le jazz alors que conseillerais « Ear Food », album du trompettiste Roy Hargrove. Il a un son magnifique et ça groove.

Un film ?

« Un jour sans fin » d’Harold Ramis. En ce moment, il faut essayer, comme Bill Murray, de se renouveler tous les jours.

