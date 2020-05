Jamais seul avec... Clémentine Decouture et Benjamin Valette

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Clémentine Decouture et Benjamin Valette partagent avec nous cet instant musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

"Nana" est une berceuse extraite des Siete canciones populaires españolas (« Sept chansons populaires espagnoles ») C'est un cycle de mélodies normalement écrit pour voix et piano, du compositeur Manuel de Falla, et qui sont des arrangements issus du folklore espagnol. Une berceuse donc pour apaiser nos nuits en ces temps troublés et incertains !

Comment vivez-vous ce confinement ?

Cela oscille entre la joie d'être enfin un peu chez moi, comme nous faisons un métier où nous sommes beaucoup sur les routes, et de pouvoir prendre le temps de créer mon potager sur mon balcon, de lire autre chose que des partitions, et en même temps certains jours j'ai envie de prendre la voiture, de rouler des kilomètres et de retrouver la route des concerts ! C'est finalement le partage avec le public qui me manque le plus...

Comment se déroulent vos journées ?

Depuis le début du confinement je chante très peu, sûrement pour me concentrer sur le moment présent avec mon amoureux, et non sur les moult annulations de concerts jusqu'en septembre ! Comme je viens de déménager, je profite de ce temps calme pour trier, ranger mes partitions, faire de la décoration, lire, appeler mes proches, cuisiner, apprendre la guitare et la kalimba, écrire des histoires, actualiser le site de ma compagnie "divague", et surtout faire des apéritifs en ligne avec mes amis !

Quelles musiques écoutez-vous en ce moment ?

C'est assez varié, comme du jazz avec l'album "lento" de Youn Sun nah, de la musique de film avec les grands thèmes de Danny Elfman, du classique sur France Musique, mais également les diffusions du MET Opéra !

Un livre ?

Je me replonge dans l'univers des contes zen et des haïkus ! Je recommande "Il était une fois... contes en Haiku" d'Agnès Domergue, un très beau livre plein de poésie et de douceur avec les grands contes de la littérature française et les magnifiques illustrations aquarelles de Cécile Hudrisier.

Un film ?

Si je devais ne donner qu'un seul titre en cette période de confinement, ce serait assurément un film que je pourrais regarder cent fois par jour, "un jour sans fin" réalisé par Harold Ramis avec l'incroyable Bill Murray et Andie Mc Dowell. Parfois on peut avoir peur justement de cette journée qui recommence chaque matin à la même heure, ce réveil qui clame "debout les gars, mettez vos bottes parce que ça caille ici" et en même temps cette envie d'apprendre de nouvelles activités, de rester positif et mettre à profit le fait d'être "coincé" dans cette journée. C'est assez parlant en cette période de confinement.

