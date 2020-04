Jamais seul avec... Clara Lefèvre-Perriot

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Clara Lefèvre-Perriot, altiste de l'Orchestre philharmonique de Radio France, partage avec nous cet instant musical.

Pourquoi avoir choisi de jouer ce morceau pour les auditeurs de France Musique ?

Avec ma sœur Iris nous avons une passion pour les comédies musicales. Nous avons eu un coup de cœur pour La La Land dès que nous l'avons vu il y a quelques années et depuis nous chantons les différents airs à tue-tête. Cela nous a fait plaisir de retranscrire quelques notes pour les jouer ensemble et ainsi les partager.

Comment se passe votre confinement ? Comment s'organise votre journée ?

Je vis avec mon compagnon et mon chat dans un petit studio à Bastille. Nous ne nous sommes pas vus rester confinés des semaines voir des mois dans un si petit espace. Nous sommes donc tous partis chez mes parents en banlieue qui ont une maison avec jardin. Mon frère et ma soeur sont également là, autant dire qu'on ne s'ennuie pas. Nos journées sont bien remplies : beaucoup de musique, du sport, de la cuisine, la lecture dans le jardin, nous confectionnons aussi des savons et shampoings maison... et évidemment suivi scolaire pour Iris qui passe son Bac de français à la fin de l'année.

Une musique à écouter en ce moment ?

Tous les opéras de Puccini, mais aussi The Weeknd, Coldplay, King Africa...

Un livre ?

Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot, Les petits secrets d'Emma de Sophie Kinsella et les romans de Jane Austen.

Un film ?

S'il devait n'en rester qu'un, Orgueil et Préjugés de Joe Wright, mais aussi Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Et La La Land bien sûr !

Retrouvez toutes les vidéos « Jamais seul avec... » sur francemusique.fr