Jamais seul avec... Christian-Pierre la Marca

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Le violoncelliste Christian-Pierre la Marca partage avec nous cet instant musical.

Pourquoi avoir choisi de jouer ce morceau aux auditeurs de France Musique ?

Le Chant des Oiseaux de Pau Casals a toujours été pour moi un hymne de paix et de liberté. Casals demeure un héros pour moi. En cette période inédite, je le trouve d’autant plus d’actualité. Il illustre cette période « suspendue » où nous sommes contraints de revenir à l’essentiel. Les voitures ici ont cédé la place aux oiseaux. La nature reprend ses droits. Cette musique est un baume, un apaisement.

Comment vivez-vous votre confinement ? Comment organisez-vous vos journées ?

Mon quotidien est rythmé par ma vie de famille, avec deux jeunes enfants. C’est à la fois précieux et rare d’être présent au quotidien, mais difficile aussi dans la gestion et la répétition des tâches. J’alterne entre devoirs, travail personnel, découverte et préparation de répertoire, running, sport, tâches ménagères, bricolage, lectures, films… Je me suis surpris à observer la Nature et méditer.

Dans quel disque ? livre ? film conseillez-vous de nous réfugier en cette période ?

Je conseille les ouvrages de Haruki Murakami que j’aime beaucoup ou d'Eckhart Tolle que je découvre. De revenir aux sources, en s’inspirant des « Fleurs du mal » de Baudelaire ou autres poèmes de Pablo Neruda.

Côté musique, j’écoute avec émerveillement l’intégrale Beethoven du Quatuor Ebène et recommande le film sud-coréen « Parasite » de Bong Joon-ho.

