Jamais seul avec... Céline Planes, Renaud Stahl et leurs enfants

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Céline Planes, violoniste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France, Renaud Stahl, 1er alto solo de l’Orchestre National d’Ile-de-France, et leurs enfants partagent avec nous un instant musical.

Pourquoi avoir choisi de jouer ce morceau pour les auditeurs de France Musique ?

Pendant le confinement, on réussit à jouer en famille en quatuor avec nos deux enfants de 11 et 13 ans. Ici le quatuor américain de Dvorak. Et on improvise, aussi, avec les enfants.

Comment se passe votre confinement ? Comment s’organise votre journée ?

Notre journée est très chargée : devoirs le matin pour nos deux collégiens qui mobilisent pas mal d’énergie avec jeux pour la petite dernière.

En plus du travail d’instrument, ça me laisse à peine le temps de répondre aux vidéos envoyés par mes élèves, pour les conseiller, à distance, dans leur travail. Néanmoins, j’arrive à me replonger dans la chaconne de Bach. Et je remets les doigts avec beaucoup de plaisir dans les œuvres d’Eugène Ysaÿe.

Une musique à écouter en ce moment ?

La Symphonie Titan de Gustav Mahler. Et le quintette pour deux violoncelles de Franz Schubert.

Un livre ?

« L’insoutenable légèreté de l’être » de Kundera.

Un film ?

« Chat noir chat blanc » d’Emir Kusturica

Retrouvez toutes les vidéos « Jamais seul avec... » sur francemusique.fr