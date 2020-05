Jamais seul avec... Camille Thomas

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. La violoncelliste Camille Thomas partage avec nous cet instant musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

Casta Diva tiré de l’Opéra Norma de Bellini dans un arrangement pour violoncelle, une des pièces de mon album Voice of Hope à paraître le 5 juin chez Deutsche Grammophon.

Comment vivez-vous ce confinement ?

J’alterne entre des grandes périodes d’optimismes où je suis très heureuse d’avoir un temps illimité pour travailler mon violoncelle, découvrir des œuvres du répertoire, préparer de nouveaux projets et des moments d’abattement et d’angoisse car partager la musique sur scène avec d’autres musiciens et le public me manque terriblement. Ma raison d’être est de tenter sans cesse de donner du sens à nos vies à travers la Beauté, l’art et la musique et je me sens assez inutile en ce moment...

Comment se déroulent vos journées ?

Au feeling... pas de planning !

Quelles musiques écoutez-vous en ce moment ?

Les symphonies de Mahler et sinon, je me laisse inspirer par le flow de Deezer, qui m’emmène de découvertes en redécouvertes. Pour la bonne humeur et l’énergie, rien de tel que Yom, Roby Lakatos ou Julie London!

Un livre ?

Je relis en ce moment tout Romain Gary. Sa vision du monde toujours entre rire et larmes m’apporte une immense tendresse en ces journées si particulières. J’ai besoin de ses sarcasmes pour résister à l’avalanche de mauvaises nouvelles que charrient la radio, les journaux. J’ai aussi besoin de son inénarrable optimisme et en son immense foi en l’Homme, malgré tout.

Un film ?

L’Oeuvre sans auteur, chef d’œuvre de Florian Henckel von Donnersmark. J’ai adoré cette sublime histoire d’amour dans l’Allemagne de l’après-guerre, la recherche artistique d’un jeune peintre et la philosophie qu’il défend : « tout ce qui est vrai est beau ».

