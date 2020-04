Jamais seul avec... Anne Porquet

Même confinés, nous ne serons jamais seuls grâce à la musique et aux musiciens. Anne Porquet, violoniste de l'Orchestre national de France, partage avec nous cet instant musical.

Quel morceau avez-vous souhaité jouer aux auditeurs de France Musique ?

Je profite de ce confinement pour redécouvrir les sonates et partitas de Bach qui sont un incontournable du répertoire du violon. Elles sont propices à la rêverie, accentuée par les chants des oiseaux qui s’imposent dans ce silence apaisant.

Comment vivez-vous ce confinement ? Comment se déroulent vos journées ?

Je vis plutôt bien ce confinement compte tenu que je suis à la campagne avec mes chevaux et mon violon. Rien ne me manque à part la joie de jouer avec mes collègues ! J’en profite pour peindre, travailler mon violon, m’occuper des êtres qui me sont chers. Les journées sont donc bien remplies !

Quelles musiques écoutez-vous en ce moment ?

Je suis une grande adepte des symphonies de Malher. C’est toujours un plaisir de les jouer et de les écouter.

Un livre ?

J’adore me replonger dans mes catalogues d’expositions pour admirer tous ces chefs-d’œuvre. Le dernier en date « L’Allemagne romantique ».

Un film ?

Je suis très bon public...tant que ce n’est pas un film d’horreur ! J’ai tout de même un petit faible pour « l’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux » réalisé par Robert Redford.

