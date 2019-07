Jakub Józef Orliński remplace une mezzo au festival de Glyndebourne

La soliste Elizabeth DeShong a annoncé qu’elle ne participerait pas à l’édition 2019 du festival de Glyndebourne, au Royaume-Uni. L’artiste était pourtant programmée de longue date, pour tenir le rôle principal de l’opéra Rinaldo de Haendel. Seulement, à quelques jours de la représentation, la direction du festival a dû trouver un artiste remplaçant.

Après avoir cherché du côté des mezzo-sopranos, afin de trouver un artiste de tessiture et de niveau équivalent à la chanteuse américaine, les organisateurs ont surpris le public en annonçant un nom inattendu pour le remplacement. Pas une mezzo-soprano, mais un contre-ténor. C’est le chanteur lyrique Jakub Józef Orliński qui a été invité à prendre la place de sa consœur. Le contre-ténor polonais devait chanter Eustazio dans la pièce, le rôle sera attribué à l’américain Patrick Terry.

Mais comment un homme peut-il remplacer une chanteuse ? Tout simplement parce que le rôle imaginé par Haendel n’était pas sexospécifique. Autrement dit, le rôle de Rinaldo a été écrit pour une voix d’homme mais peut être interprété par une mezzo-soprano féminine ou un contre-ténor masculin. Le choix est avant tout esthétique, et il est rare que ce changement s’opère à la dernière minute.

Un coup de poker qui pourrait bien être une réussite

À 28 ans, Jakub Józef Orliński se projette déjà dans ce rôle, qu’il imagine comme « un soldat avec un grand cœur », dans lequel, dit-il : « je peux vraiment m’identifier ».

« Quand Glyndebourne m'a proposé de remplacer Rinaldo, je ne savais pas quoi dire. J'ai tout de suite été d'accord, mais je ne m'attendais absolument pas à quelque chose comme ça. J'ai été très heureux d'obtenir une telle offre et je suis vraiment reconnaissant que Glyndebourne me fasse confiance et me donne l'occasion de chanter un rôle aussi fantastique dans une si belle production. », indique Jakub Józef Orliński à la BBC.

Aujourd’hui, le contre-ténor polonais est de plus en plus populaire sur les plus grandes scènes du monde. Ce changement de programme à la dernière minute, qui aurait pu handicaper le festival, pourrait bien se transformer en bonne nouvelle. Réponse du 8 au 25 août, sur la scène de Glyndebourne, dans le Sussex, en Angleterre.