Internet peut-il être une source de revenus pour le milieu musical ?

En quelques années, nos vies personnelles comme professionnelles ont été révolutionnées par Internet. Nos modes de consommation, y compris de biens culturels, ont complètement changés, et continuent encore d'évoluer. Musiques et vidéos sont accessibles à la demande, certains artistes naissent sur YouTube, la presse spécialisée est aujourd'hui concurrencée par une multitude de sites aux qualités les plus diverses...

Fragile, le monde musical est confronté à une situation complexe. Investir cet espace avec peu de moyens, et sans garantie que cet investissement soit rentable. Pour évoquer cette question : Marie Hédin, déléguée générale de la FEVIS , Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés, Séverine Garnier, journaliste au Parisien, à Sud Ouest, et fondatrice du site Classique mais pas Has Been, et Sophian Fanen, journaliste musical et co-fondateur du site d'information en ligne Les Jours.

Autour de Guillaume Decalf (modérateur) :