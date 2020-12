Sans public, le concert du nouvel an de Vienne vous propose d'applaudir en direct

Pour la première fois de son histoire, le concert du nouvel an au Musikverein de Vienne, diffusé sur France Musique, se déroulera sans public. Mais l'institution propose aux internautes de diffuser leurs applaudissements pendant le concert grâce à une application.

Contrairement aux années précédentes, les musiciens de l'Orchestre philharmonique de Vienne, dirigés cette année par Riccardo Muti, joueront devant une salle du Musikverein totalement vide. Pour palier l'absence de public, l'ORF, diffuseur autrichien de l'événement pour le monde, va mettre en place une application sur laquelle les spectateurs du monde entier pourront enregistrer leurs applaudissements. Ceux-ci seront ensuite diffusés dans la salle. En France, l'événement est retransmis en direct le 1er janvier 2021 à partir de 11h15 sur France Musique et sur France 2.

Pour participer au projet, rien de plus simple. Il suffit de s'inscrire sur le site Internet du concert du nouvel an, un lien est ensuite envoyé à chaque personne inscrite afin de participer virtuellement et en direct au concert grâce à son téléphone portable. Autre innovation technique, toujours via l'application, les participants virtuels pourront se prendre en photo afin que celle-ci soit diffusée en direct à la télévision ainsi que sur un mur d'écrans situé juste derrière l'orchestre.