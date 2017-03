Hugo Marchand nommé danseur étoile de l’Opéra de Paris

Hugo Marchand a été nommé danseur étoile le vendredi 3 mars, après une représentation de La Sylphide au Théâtre Bunka Kaikan à Tokyo, lors d’une tournée du ballet de l'Opéra national de Paris au Japon. Il interprétait le rôle de James dans le ballet de Pierre Lacotte.

Après avoir fait ses classes à l’Ecole de danse, où il est entré en 2007, Hugo Marchand a intégré le corps de ballet de l’Opéra de Paris à l’âge de 18 ans. Nommé Coryphée en 2014, il est devenu Sujet l’année suivante avant d’être promu Premier danseur en 2016. Durant ces années Hugo Marchand a également été décoré de plusieurs récompenses, le Prix du Cercle Carpeaux et le Prix AROP de la Danse.

A l’Opéra, il a participé à plusieurs créations, dont Clear, Loud, Bright, Forward de Benjamin Millepied et Blake Works I de William Forsythe. A son retour du Japon, on le retrouvera à l’Opéra Bastille dans Le Songe d’une nuit d’été de George Balanchine les 17, 18 et 23 mars.

Après Germain Louvet et Léonore Baulac, il s’agit de la troisième nomination d’une étoile depuis l’arrivée d’Aurélie Dupont à la direction de la danse. Elles sont désormais 20 à briller à l’Opéra.

avec AFP