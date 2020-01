Hugo Lippi, prix Django Reinhardt 2020 de l'Académie du Jazz

L'Académie du Jazz a décerné au guitariste Hugo Lippi le prix Django-Reinhardt du meilleur musicien français de jazz de l'année écoulée, au cours d'une soirée organisée lundi 27 janvier à Paris.

« Je suis très ému, très flatté, surtout quand on voit le palmarès, je suis extrêmement honoré d'ajouter mon nom à cette grande liste », a déclaré à l'AFPHugo Lippi, lauréat 2020 du prix Django Reinhardt.

« En plus, moi qui n'ai pas eu un parcours spécialement académique, le fait d'être primé par une académie c'est d'autant plus gratifiant », a ajouté le musicien de 42 ans qui a accompagné au cours de sa carrière beaucoup de vocalistes, Sarah Mckenzie, Sara Lazarus, China Moses, ou encore Anne Ducros, et publié en août dernier Comfort Zone, son quatrième album en leader, en quartette.

Né à Portsmouth en Angleterre, Hugo Lippi a grandi au Havre où il est arrivé à l'âge de deux ans. Après avoir pris des cours de guitare avec le même professeur entre 10 et 20 ans, ce musicien en partie autodidacte, n'ayant jamais fait le conservatoire, s'est lancé dans la carrière professionnelle à l'âge de 17 ans. La fluidité et la spontanéité de son jeu, sa sonorité délicate, son sens du swing, ont fait de lui un sideman recherché.

Le palmarès

Créée en 1954, l'Académie du Jazz, présidée depuis 2003 par François Lacharme, 59 ans, ancien éditeur du mensuel Jazzman, est constituée d'un collège d'une soixantaine de membres -- journalistes, écrivains, photographes, enseignants musicologues et programmateurs de festival. Voici l'essentiel du palmarès 2020, dévoilé au Pan Piper à Paris:

Prix Django Reinhardt, meilleur musicien ou meilleure musicienne de l'année en France : Hugo Lippi (guitariste)

(guitariste) Grand Prix de l’Académie du Jazz, meilleur disque de l'année : Groove du Jour par le Yes Trio

Prix du Disque Français, meilleur disque enregistré par un musicien français : Michel on my mind du pianiste Laurent Coulondre

Prix du musicien européen (récompensé pour son œuvre ou son actualité récente): Daniel Erdmann (saxophoniste et flûtiste allemand)

(saxophoniste et flûtiste allemand) Prix du Jazz Vocal: la Française Leïla Martial pour Warm Canto

pour Warm Canto Prix soul: l'Américaine Mavis Staples pour Live in London

pour Live in London Prix Blues: le chanteur et guitariste américain Jontavious Willis pour Spectacular Class

à lire aussi article Le palmarès jazz et classique des Grammy Awards 2020