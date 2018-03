Gustavo Dudamel obtient la nationalité espagnole

Gustavo Dudamel possède désormais la nationalité espagnole. Le gouvernement espagnol a délivré une lettre de naturalisation au chef d'orchestre, en invoquant le « lien spécial » que l'artiste entretient avec le pays, pour des raisons « familiales et culturelles ». Gustavo Dudamel est en effet marié à une actrice espagnole, Maria Valverde.

Né à Barquisimeto, au Venezuela, en 1981, Gustavo Dudamel a démarré sa carrière grâce au programme d’éducation sociale et musical vénézuélien, El Sistema, aujourd'hui orphelin après la disparition de son fondateur, José Antonio Abreu, le 24 mars 2018. Devenu mondialement célèbre, Gustavo Dudamel a depuis été nommé à la tête de l’Orchestre symphonique Simón Bolivar (l’orchestre des jeunes du Venezuela) et de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles. A 35 ans, il fut également le plus jeune chef au pupitre de l’orchestre philharmonique de Vienne pour le concert du nouvel an, le 1er janvier 2017. Récemment, son actualité fut également marquée par les événements politiques qui ont bouleversé son pays. En s’opposant à la répression menée par le président Nicolás Maduro contre les manifestants, Gustavo Dudamel s’est attiré la colère du régime, qui a annulé plusieurs concerts qu’il devait diriger avec l’orchestre des jeunes du Venezuela.