Gustavo Dudamel appelle les dirigeants vénézuéliens à « écouter le peuple »

Depuis près d’un mois, les tensions s’intensifient au Venezuela. Ce mercredi 26 avril, l’opposition appelle encore à manifester contre le président Nicolás Maduro et le nombre de manifestants tués au cours des dernières semaines de mobilisation s’élève désormais à une trentaine. Face à cette situation, Gustavo Dudamel a tenu à s’exprimer. Dans une vidéo publiée sur Facebook, le chef d’orchestre déclare être très préoccupé par la situation. Il appelle les dirigeants à mettre leur « égo » et leur « idéologie » de côté, afin d’éviter un « conflit fratricide ». Il réclame au gouvernement des « solutions immédiates pour sortir de la crise » et demande au pouvoir « d’écouter, de penser au peuple » afin de « laisser faire la démocratie. » Il conclut : « Nous avons un pays plein d’espoir et de jeunesse ».