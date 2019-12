Grève du 5 décembre : quelles perturbations dans les salles de concert ou opéras ?

Très peu de trains qui circuleront, quasiment aucun métro à Paris, des vols internes annulés, etc. La journée de contestation sociale du jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites s'annonce très suivie en France. Le milieu de la musique classique est également concerné.

C'est notamment le cas du Théâtre des Champs-Elysées à Paris qui a pris la décision d'annuler la représentation des Noces de Figaro de Mozart, mise en scène par James Gray. L'institution parisienne explique sur son site internet qu'« une partie du personnel permanent et des intermittents du spectacle ayant décidé de se joindre au mouvement social ». Les spectateurs seront intégralement remboursés.

L’Opéra de Paris affiche également sur son site internet un message à destination des spectateurs. La direction explique que la représentation du ballet Raymonda pourrait être remise en cause. Les spectateurs seront prévenus le 5 décembre au plus tard du maintien ou non du spectacle. Le système de retraite de l’Opéra de Paris est d’ailleurs concerné en premier lieu puisqu’il s’agit de l’un des régimes spéciaux que le gouvernement veut supprimer.

A la Maison de la Radio, le concert de l’Orchestre national de France du Chœur de Radio France, avec le violoncelliste Victor Julien-Laferrière est incertain. Deux concerts avaient déjà été annulés la semaine dernière dans le cadre du mouvement de grève que traverse Radio France depuis le 25 novembre. Le Chœur de Radio France est la formation musicale la plus touchée par ce plan d'économie et de restructuration mené par la direction. 33 postes de chanteurs sur les 93 devraient être supprimés.

À la Philharmonie de Paris, le concert de ce jeudi 5 décembre est quant à lui maintenu. Les spectateurs qui ont acheté leur place pour les sœurs Katia et Marielle Labèque, avec l’Orchestre de Paris sous la direction de Marin Alsop, devront tout de même prendre en compte les difficultés d’accès en raison de la grève de la RATP et notamment de la fermeture de la ligne 5 du métro qui dessert la Philharmonie.

Idem au Théâtre du Châtelet à Paris, qui maintient la représentation d’Un Américain à Paris. Sur le site internet de la salle, un bandeau informe les spectateurs qu’un système de covoiturage est mis en place et que la Marie de Paris autorise exceptionnellement le stationnement des vélos sur la place du Châtelet. Le théâtre propose d’ailleurs une réduction de 30% pour les billets du jeudi 5 vendus sur internet.

En région, peu de perturbations à signaler pour l'instant. À part l'Orchestre national Montpellier Occitanie qui a décidé d'annuler son concert prévu à Carcassonne. Le Théâtre du Capitole de Toulouse indique que la représentation de L’Orfeo de Monteverdi est maintenue. La direction invite les spectateurs à prendre leurs précautions concernant les transports en commun.

Idem pour l'Orchestre philharmonique de Strasbourg qui confirme que son concert prévu jeudi avec le violoniste Nemanja Radulovic est également maintenu.