Grand bal à la Philharmonie de Paris

C’est dans une ambiance festive que la Philharmonie souhaite clôturer sa saison. Jeudi 8 juin, après l’ouverture des Noces de Figaro de Mozart, et la Symphonie n°4 de Beethoven, le chef Thomas Hengelbrock et l’Orchestre de Paris proposent un programme qui permettra au public de déployer ses talents de danseur. Avec l’Ouverture de la Chauve-Souris de Strauss, ou encore des airs de l’Orphée aux enfers d’Offenbach, les spectateurs pourront valser dans la salle parisienne, qui sera configurée spécialement pour l’occasion, avec 800 places debout. Comme l’indique la Philharmonie, c’est l’atmosphère des Proms de Londres qu’elle souhaite transposer dans la capitale. Un cocktail autrichien et cours d’initiation à la valse seront également proposés avant le concert, pour se plonger directement dans l’ambiance.